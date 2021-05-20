Мужчина грабил подростков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Молодой мужчина, вырывавший телефоны из рук детей, задержан в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

22-летний гражданин Н. в качестве жертв выбирал именно детей, а объектом хищения являлись мобильные телефоны. Он подходил к несовершеннолетним, заводил беседу, просил дать телефон для осуществления одного звонка и ретировался.

Был момент, где он просто вырвал из рук и убежал с телефоном. Но во всех случаях подозреваемый заводил беседу с детьми, точнее с подростками от 12 до 15 лет.

«Ранее не судимый молодой человек объяснил свои поступки денежной недостаточностью. Разве это может служить оправданием для крепкого и молодого парня. В молодости многие испытывают финансовые сложности, этот период жизни учит рационально использовать деньги, зарабатывать, уметь экономить, торговаться, беречь приобретенное. Теперь же задержанному в изоляторе временного содержания ДП придется понять и осознать, какими возможностями он обладает для честного, законного заработка. В отношении гражданина Н. проводится досудебное расследование по ст.191 УК РК (Грабеж)», – рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.