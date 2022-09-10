Мужчина душил и бил собаку в Алматы, его задержали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала мужчину из видео, который бил и душил собаку предположительно ремнем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это видео снято сегодня в Алматы. Адрес: микрорайон Сайран, дом 7, подъезд 4. На кадрах видно, как мужчина душит, бьет и издевается над собакой. За всеми этими действиями равнодушно следят очевидцы», - говорится в посте в Telegram.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что сотрудники управления полиции Ауэзовского района задержали мужчину, фигурировавшего на видео.

«Это гражданин Б. 1986 года рождения. Житель этого же микрорайона Сайран. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК. Мужчина понесет наказание за содеянное», - проинформировали в полиции.