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Музей под открытым небом «Бозок» строят близ Астаны

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Апреля 2023, 19:25
Музей под открытым небом «Бозок» строят близ Астаны Фото: e-history.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По заказу Министерства культуры и спорта в окрестностях Астаны строится государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозок». Комплекс площадью 412 гектаров станет крупнейшим музеем под открытым небом в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Начато строительство входных порталов-крепостных стен высотой более 7 метров для въезда на территорию музея с обеих сторон. Башни у входа и крепости будут облицованы строительными материалами, специально изготовленными по технологии тех времен.

Основная цель проекта – демонстрация в музее под открытым небом передовых достижений степной цивилизации. Здесь, наряду с городищем Бозок, будут реконструированы исторические комплексы от эпохи энеолита до средневековья. В каждом комплексе найдет отражение история становления материальной и духовной культуры: дворцовые комплексы, святилища, жилые дома, металлургические и гончарные печи, кузницы и мастерские, ремесленные кварталы, средневековый рынок, петроглифы.

Ожидается, что в будущем Бозок, как инновационный проект, станет привлекательной культурной инфраструктурой на туристической карте не только столицы, но и страны. Историко-культурный проект даст импульс развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест.

«Молодежь лучше воспринимает информацию, которую можно увидеть и к которой можно прикоснуться. Музей нового формата позволит ощутить атмосферу той эпохи, быт народа и познакомиться с передовой культурой степной цивилизации. Очевидно, что в будущем этот проект станет драйвером роста туристического бренда Казахстана, что позволит внести конкретный вклад в развитие внутреннего и въездного туризма. Открытие музея-заповедника улучшит инвестиционную привлекательность столичного региона, поспособствует росту международного имиджа Казахстана как хранителя степной истории Евразии», – отметила директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок» МКС РК Сауле Бурбаева.


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