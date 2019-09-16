Музей казахского кино имени Шакена Айманова открылся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на территории киностудии «Казахфильм» открылся музей казахского кино имени Ш. Айманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В музее собраны бесценные архивные экспонаты, среди которых камера легендарного режиссера Сергея Эйзенштейна, личные принадлежности и коллекции классика казахского кинематографа Ш. Айманова, подлинные сценарии, оригинальные костюмы героев из кинофильмов и многое другое.

Особая гордость музея — восстановленный рабочий кабинет Шакена Кенжетаевича Айманова.

В церемонии открытия музея приняли участие: вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, народный артист СССР Асанали Ашимов, государственный и общественный деятель Есет Косубаев, председатель Союза кинематографистов Казахстана Ермек Турсунов, руководство и коллектив киностудии, а также известные деятели кино.

«Все экспонаты, представленные в нашем музее, хранят истории того времени, когда создавались шедевры, ставшие классикой казахского кино. Они были собраны и сохранены благодаря людям, душой болеющим за кинематограф. Например, Гульфайруз Исмаилова, работавшая художником-постановщиком на картине «Кыз-Жибек» Султана Ходжикова, сохранила и передала в музей уникальный камзол, платье и саукеле главной героини. Старинная кинотехника сохранилась благодаря Ивану Лукичу Зайцеву, а афиши старых фильмов в первозданном виде сохранил Ментай Утепбергенов. Несомненно, огромную лепту в формирование музея внесли родственники Шакена Кенжетаевича. Вклад этих людей в наше большое дело бесценен. Отныне каждый гость музея сможет увидеть живую историю казахского кино» , — сказал президент киностудии Арман Асенов.

Поздравляя всех кинематографистов с открытием музея, аким Алматы отметил, что отныне он по праву займет почетное место в ряду культурных достопримечательностей города Алматы.

«Главная миссия музея – это сохранить бесценные архивные экспонаты, связанные с казахским кинематографом, сохранить его уникальную историю. Это единственное и уникальное в своем роде собрание экспонатов, которое, я уверен, будет интересно как нашей молодежи, так и всем зарубежным гостям нашего города», — сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Также в этот день коллекция музея пополнилась еще тремя ценными экспонатами. Это юбилейные серебряные монеты, выпущенные Национальным банком РК к 100-летию Шакена Айманова и 50-летию казахской анимации, а также тематическая марка, выпущенная АО «Казпочта».

35 лет назад, в 1984 году, в Алма-Ате именем Шакена Айманова названы улица и киностудия «Казахфильм», на доме, где жил режиссёр, установлена мемориальная доска.

45 лет назад, в 1974 году, вышел документальный фильм «Шакен Айманов», посвящённый его творчеству.

50 лет назад, в 1969 году, фильм «Ангел в тюбетейке» награждён дипломом смотра-конкурса кинематографистов республик Средней Азии и Казахстана.

55 лет назад, в 1964 году, Ш. Айманов выступил режиссером, актёром (Алдар-Косе) и сценаристом в картине «Безбородый обманщик».

60 лет назад, в 1969 году, Ш. Айманов выступил актёром (Бейсембай) и сценаристом в картине «У подножья Найза тас» Куата Абусеитова.

60 лет назад, в 1959 году, фильм «Наш милый доктор» награждён поощрительным дипломом Всесоюзного кинофестиваля.

60 лет назад, в 1947 году, Ш. Айманову присвоено звание Народного артиста СССР.

60 лет назад, в 1959 году Ш. Айманов выступил художественным руководителем картины «Дорога жизни».

65 лет назад, в 1954 году, Ш. Айманов выступил режиссёром картины «Дочь степей».