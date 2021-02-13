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    20:30, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Музей исламской культуры 19-го века реконструируют в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Планами по развитию отраслей культуры и спорта поделился аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на отчете перед населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прошлом году в регионе отремонтировали 32 объекта культуры. Финансирование отрасли увеличили на 40%.

    «В 2021-м году мы отремонтируем еще ряд объектов культуры на селе. В центре города появится новая современная художественная галерея «Ботай». Летом начнет функционировать пешеходный арбат «Кызылжар Арт Центр». Начнутся работы по реконструкции музея исламской культуры 19-го века. Новый облик приобретет областная филармония», - сообщил К.Аксакалова.

    За последние три года в регионе построили 169 спортивных сооружений. В этом году завершится строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов в Айыртауском, Аккайынском, Есильском, Жамбылском и Шал акынском районах. Начнется в Петропавловске, Мамлютском, Тимирязевском, им. Г.Мусрепова районах.

    «Мы как самый северный регион страны просто обязаны развивать хоккей и воспитывать свои таланты для нашего клуба «Құлагер». В прошлом году начато строительство пяти хоккейных кортов, из них два открыты. В этом году запланировано строительство еще семи хоккейных кортов. В целом, по области будет построено 14 спортивных объектов на 5 млрд тенге», - сказал К.Аксакалов.





    Теги:
    Культура Северо-Казахстанская область
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