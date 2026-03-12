    10:51, 12 Март 2026 | GMT +5

    Музей имени Ыхласа в Алматы перешел на новый график работы

    С марта 2026 года Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа ввел новый график работы для посетителей, пеоедает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Теперь музей работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 00:00. Понедельник — санитарный день.

    Обновленный график работы дает жителям и гостям города возможность посещения музея в вечернее и любое удобное время.

    Музей был основан в 1981 году. В фондах музея хранятся уникальные экспонаты, представляющие наряду с казахскими национальными музыкальными инструментами музыкальную культуру более 50 стран мира.

    Сейчас в музее работают 9 экспозиционных залов. В экспозиции представлены редкие казахские музыкальные инструменты, такие как желбуаз, адырна, тұяқтас, а также широко распространённые домбра, кобыз, сыбызгы.

    Стоит отметить, что ранее музей работал со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00. 

    Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа расположен по адресу: улица Зенкова, 24а.

    Напомним, в январе 2026 года Национальный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева возобновил работу после масштабного обновления.

    Камшат Абдирайым
