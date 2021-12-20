+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Музей Ходжи Ахмеда Ясауи в Туркестане станет духовным центром мирового уровня

20 Декабря 2021 20:30
Поделиться:
Музей Ходжи Ахмеда Ясауи в Туркестане станет духовным центром мирового уровня

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане разрабатывается концепция музея Ходжи Ахмеда Ясауи. В этой работе принимают участие известные туркестанские ученые. За ходом строительства и развитием музея непосредственно следит аким области Умирзак Шукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Новости по теме
Как провести зимний досуг в Нур-Султане
21 семья из числа очередников получила квартиры в Балхаше Объем жилищного строительства увеличился в Алматы Как решают проблему с точечной застройкой в Алматы

В современном архитектурном центре поставлена цель - показать на глобальном уровне исторические реалии, жизнь и учение Ходжи Ахмеда Ясауи и сохранить духовное наследие ученого. В новом музее будет сформирован фонд, собраны наследие Ясауи и труды его учеников за рубежом, старинные рукописи и исторические экспонаты. Также в городе Туркестан планируется проведение международной конференции, которая объединит ученых, изучающих научное наследие Ясауи во всех уголках мира. Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, ознакомившись с работой по комплектованию нового музея.

Ознакомившись с новой концепцией культурного центра, построенного с целью популяризации места Х. А. Ясауи в истории и его заслуг в гуманизации общества, аким области поставил перед руководителями проектов ряд задач. Он подчеркнул, что новый музей станет культурным очагом, прославляющим труды духовного учителя мусульман всего Востока.

Площадь музея Ходжи Ахмеда Ясауи - 3200 квадратных метров. Строительство велось по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева. В музее будет трудоустроено 100 человек.

В целом проводится большая работа по превращению Туркестана в центр туризма. Активизировалась подготовка гидов, которые будут работать с туристами, гостями региона.

В Туркестанской области сфера туризма динамично развивается по 3 направлениям: историко-познавательном, лечебно-оздоровительном и экологическом.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Культура   #Акимат   #Рухани жаңғыру  
Поделиться:
Новости по теме
Как провести зимний досуг в Нур-Султане
21 семья из числа очередников получила квартиры в Балхаше
Объем жилищного строительства увеличился в Алматы
Как решают проблему с точечной застройкой в Алматы
Популярное
1 Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
2 Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
3 Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
4 379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
5 Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев
6 Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Читайте также
21 семья из числа очередников получила квартиры в Балхаше
Объем жилищного строительства увеличился в Алматы
Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев
Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив