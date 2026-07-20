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    Музей-дом Умбетали Карибаева реставрируют в Алматинской области

    В музее-доме народного акына Умбетали Карибаева, расположенном в Жамбылском районе Алматинской области, продолжаются научно-реставрационные работы, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

    Музей-дом Умбетали Карибаева реставрируют в Алматинской области
    Фото: Минкультуры и информации

    К настоящему времени специалисты РГП «Казреставрация» полностью заменили деревянные конструкции и металлическое покрытие крыши площадью 90 квадратных метров, установили новую водосточную систему. Обновлены наружные и внутренние стены здания, а также напольное покрытие.

    В ходе дальнейших работ реставраторы восстановят фасад и укрепят поврежденные участки стен. После установки окон и дверей музей-дом обретет завершенный облик с сохранением первоначальных архитектурных особенностей памятника.

    Ранее сообщалось о том, что мавзолей Алькожа ата в Туркестане восстанавливают с сохранением исторического облика.

    Архитектура Минкультуры и информации Музеи Алматинская область История Казахстана Памятник
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор