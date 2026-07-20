Музей-дом Умбетали Карибаева реставрируют в Алматинской области

В музее-доме народного акына Умбетали Карибаева, расположенном в Жамбылском районе Алматинской области, продолжаются научно-реставрационные работы, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

К настоящему времени специалисты РГП «Казреставрация» полностью заменили деревянные конструкции и металлическое покрытие крыши площадью 90 квадратных метров, установили новую водосточную систему. Обновлены наружные и внутренние стены здания, а также напольное покрытие.

В ходе дальнейших работ реставраторы восстановят фасад и укрепят поврежденные участки стен. После установки окон и дверей музей-дом обретет завершенный облик с сохранением первоначальных архитектурных особенностей памятника.

Ранее сообщалось о том, что мавзолей Алькожа ата в Туркестане восстанавливают с сохранением исторического облика.