Музеи Казахстана присоединятся к международной инициативе TikTok в честь Дня музеев

Первым проектом в рамках этой программы станет инициатива Museums Come Alive, приуроченная к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Важной частью глобальной кампании стали музеи Казахстана. В партнерстве с Национальным музеем Республики Казахстан и Almaty Museum of Arts на платформе будут проведены эксклюзивные экскурсии в прямом эфире, благодаря которым аудитория сможет познакомиться с культурным наследием страны.

Сегодня TikTok становится пространством, где классическое искусство переосмысляется через современный цифровой формат, а короткие видео и прямые эфиры помогают пользователям по-новому открывать для себя культуру, творчество и образовательный контент.

В преддверии Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, TikTok совместно с музеями со всего мира, включая один из самых знаменитых музеев современного искусства Museum of Modern Art (MoMA) в Нью-Йорке, запускает новую глобальную инициативу Museums Come Alive. Проект призван познакомить аудиторию с искусством, историей и культурным наследием через популярный формат прямых эфиров. В рамках проекта музеи, креаторы и пользователи TikTok объединятся в едином цифровом пространстве, где культура становится более открытой, интерактивной и доступной для широкой аудитории.

Музеи Казахстана оживают в TikTok

18 мая пользователи TikTok смогут присоединиться к специальным трансляциям, которые популярные креаторы проведут сразу из двух ведущих музеев Казахстана.

Первый и крупнейший музей современного искусства в Центральной Азии Almaty Museum of Arts (@almatymuseumofarts) проведет экскурсию в прямом эфире TikTok LIVE совместно с музыкантом Нуржаном (@nurzhan_cello).

В режиме реального времени пользователи платформы с 12:00 до 14:00 смогут познакомиться с архитектурой музея, а также увидеть ключевые выставочные пространства и работы современных художников мира и Казахстана. В рамках эфира зрителей познакомят с ретроспективной выставкой казахстанской художницы Алмагуль Менлибаевой «Я все понимаю», а также экспозицией из коллекции музея «Қонақтар» («Гости»), которая обращается к культурной традиции гостеприимства и темам миграции в Центральной Азии. Кроме того, TikTok LIVE запустил специальный виртуальный подарок Artist, вдохновленный Almaty Museum of Arts, который позволит зрителям поддержать контент во время эфира.

— Сегодня мы видим, как искусство выходит за пределы музейных стен и становится частью живого цифрового диалога. Коллаборация с TikTok LIVE — это ответ на глобальный тренд, когда искусство становится более открытым и демократичным. Современному зрителю недостаточно просто смотреть на экспонат, ему важен качественный сторителлинг и эффект сопричастности. Использование таких инструментов, как прямые эфиры, позволяет нам адаптировать сложный контекст для широкой аудитории, делая его доступным, но при этом сохраняя интеллектуальную ценность. Сейчас в стране идет мощная волна интереса к локальному искусству. Тот факт, что Almaty Museum of Arts представлен в одной программе с MoMA, подтверждает, что казахстанская арт-сцена говорит с миром на одном языке. Мы транслируем наши культурные коды от ретроспективы Алмагуль Менлибаевой до размышлений о гостеприимстве в проекте «Қонақтар» через самые актуальные каналы связи. Это и есть современный подход, быть глобально узнаваемыми, сохраняя свою уникальную аутентичность, — сказала Гаухар Сатпаева, директор по коммуникациям Almaty Museum of Arts.

Национальный музей Республики Казахстан (@nationalmuseumkz) при поддержке Министерства культуры и информации РК проведет онлайн-экскурсию в TikTok LIVE совместно с Жулдыз (@zhuldyz_rakhmet).

Прямой эфир состоится на странице Жулдыз 18 мая с 20:00 до 22:00 и позволит зрителям познакомиться с уникальными экспонатами музея, отражающими богатую историю, культуру и природное наследие Казахстана. Во время эфира зрителям представят один из главных символов казахстанской археологии — Иссыкского Золотого человека, первого «Золотого человека», обнаруженного на территории Казахстана. Также в программе знакомство с такими значимыми экспонатами, как Тобольский мыслитель, костяной конек и другими артефактами, раскрывающими древнюю историю и культурное наследие страны. Отдельная часть экскурсии будет посвящена залу палеонтологии, где собраны останки доисторических животных, найденные учеными на территории Казахстана. Онлайн-экскурсия пройдет в рамках масштабной программы «Пространство притяжения», приуроченной к акции «Ночь в музее — 2026» и Международному дню музеев.

— Сегодня особенно важно говорить об истории и культурном наследии на тех площадках, где присутствует современная аудитория. Коллаборация с TikTokLIVE позволяет представить музей как пространство диалога, знаний и культурной коммуникации. Современные цифровые платформы расширяют аудиторию музея и делают культурное наследие более открытым и доступным для представителей разных поколений. Мы стремимся широко популяризировать национальное наследие в современном медиапространстве и приблизить его к новой аудитории, — сказала Айнур Курмашева, пресс-секретарь Национального музея РК.

Для удобства пользователей в приложении TikTok появится специальная страница Museums Come Alive, где можно будет найти анонсы эфиров, познакомиться с музеями-участниками и перейти к трансляциям.

— Мы видим растущий интерес сообщества TikTok к культурному и образовательному контенту. Инициатива Museums Come Alive помогает сделать музеи и искусство ближе к аудитории, используя удобный и понятный для цифрового поколения формат взаимодействия. Благодаря LIVE-трансляциям пользователи смогут буквально оказаться внутри музея и по-новому взглянуть на искусство и историю. Участие Казахстана в инициативе Museums Come Alive поможет представить культурное наследие страны международному сообществу TikTok и привлечь внимание к музеям и искусству Казахстана, — отмечает Дина Хамза, менеджер TikTok LIVE в Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе.

Посетите мировые музеи не выходя из дома

Помимо Казахстана, к инициативе Museums Come Alive присоединятся музеи из разных стран мира. TikTok LIVE проведет специальные трансляции совместно со знаменитыми культурными пространствами, включая Museum of Modern Art (MoMA) в Нью-Йорке, Pokémon Fossil Museum в Чикаго и Abdeen Palace Museum в Каире.

19 мая в 05:00 зрители смогут вместе с креатором @katebartlett и куратором MoMA отправиться на виртуальную экскурсию по одному из самых известных музеев современного искусства в мире и увидеть работы из его знаменитой коллекции. Трансляция будет доступна в аккаунтах @katebartlett, @museumofmodernart, @tiktok, @tiktoklive_us

19 мая в 17:00 креатор @ahmedgalalmoussa проведет эксклюзивную LIVE-экскурсию в аккаунте @tiktoklive_mena по дворцу Абдин, чтобы познакомить аудиторию TikTok с историей и культурой Египта.

21 мая в 04:15 желающие смогут подключиться через @tiktok и @tiktoklive_us на эксклюзивную LIVE-экскурсию по выставке Pokémon Fossil Museum в Field Museum за два дня до ее официального открытия в Чикаго.

# MuseumTok в тренде

За последний год многие известные музеи мира начали активно использовать TikTok LIVE для взаимодействия с новой аудиторией, привлекая внимание пользователей к знаковым произведениям искусства. Так, The Metropolitan Museum of Art (Нью-Йорк) в марте провел серию прямых эфиров с участием кураторов выставок и креаторов платформы, сделав искусство и историю более доступными и понятными для широкой аудитории. Grand Egyptian Museum (Гиза) в ноябре транслировал в TikTok LIVE церемонию своего открытия, превратив масштабное культурное событие в международный цифровой проект. Совокупная аудитория двух LIVE-трансляций составила почти пять миллионов зрителей по всему миру, что демонстрирует потенциал TikTok LIVE в расширении доступа к культурным организациям и образовательному контенту для глобальной аудитории.

TikTok представит исследование TikTok's 2026MuseumInsightsReport— обзор ключевых трендов и событий, вдохновлявших сообщество #MuseumTok в течение последнего года.

Результаты исследования показали, что TikTok помогает даже нишевым музеям находить свою аудиторию. Среди самых популярных музеев на платформе — Disgusting Food Museum, Ice Cream Museum, Trap Music Museum и The Bone Museum.

Поп-культура, юмор и сторителлинг становятся эффективными способами вовлечения общества в культурную повестку. В результате пользователи TikTok в США на 41% чаще интересуются изобразительным искусством и на 79% — современным искусством по сравнению с теми, кто не использует платформу.

Эксперты в сфере искусства и кураторы экспозиций сами все чаще становятся авторами контента, привлекающими внимание аудитории платформы.

