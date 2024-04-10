Мусульмане Казахстана отмечают Ораза айт

Сегодня в Казахстане отмечают Ораза айт — один из важнейших мусульманских праздников, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ораза айт или Ураза байрам известен также как Праздник разговения и Ид аль-Фитр. Отмечается он первые три дня месяца Шавваль в честь окончания поста священного месяца Рамазан. Известно, что Ораза айт был установлен Пророком Мухаммадом в 624 году.

Именно в этот день верующие всего мира поздравляют друг друга словами: «Ид мубарак!» (Благословенного праздника!).

В день праздника считается благом встать рано утром, одеться нарядно и совершить айт-намаз. Также является сунной Пророка (пусть благословит его Аллах и приветствует) перед посещением мечети на айт-намаз попробовать курму. В этот день необходимо поздравить всех знакомых, братьев по вере, представителей других наций с этим общим благословенным праздником.

Ораза айт — это семейный праздник. Также желательно навестить и поздравить родителей, родственников и соседей, быть приветливыми со всеми, а также быть причастным к общей радости по случаю праздника.

В этом году месяц Рамазан начался 11 марта и завершился 9 апреля. В ночь с 5 на 6 апреля прошла «Қадыр түні», 10 апреля — праздник Ораза айт.

Ранее Духовное управление мусульман сообщило расписание айт-намаза в городах Казахстана.