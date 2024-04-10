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    21:45, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Время айт намаза в регионах Казахстана

    Масжид
    Фото: muftyat.kz

    Сегодня последний день мусульманского поста Ораза и связанного с ним месяца Рамазан (Рамадан). Завтра начинается праздник Ораза айт, по случаю которого верующие совершают в мечетях праздничную коллективную молитву - айт намаз, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Во время праздника Ораза айт мусульмане поздравляют друг друга, накрывают праздничный дастархан и ходят друг к другу в гости.
    Агентства Kazinform предоставляет вниманию читателей график начала айт намаза в регионах Казахстана:

    айт
    Фото: Kazinform

     

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Мусульмане Религия ДУМК Ораза айт
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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