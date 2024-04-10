Время айт намаза в регионах Казахстана

Сегодня последний день мусульманского поста Ораза и связанного с ним месяца Рамазан (Рамадан). Завтра начинается праздник Ораза айт, по случаю которого верующие совершают в мечетях праздничную коллективную молитву - айт намаз, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во время праздника Ораза айт мусульмане поздравляют друг друга, накрывают праздничный дастархан и ходят друг к другу в гости.

Агентства Kazinform предоставляет вниманию читателей график начала айт намаза в регионах Казахстана: