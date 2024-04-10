21:45, 09 Апрель 2024 | GMT +6
Время айт намаза в регионах Казахстана
Сегодня последний день мусульманского поста Ораза и связанного с ним месяца Рамазан (Рамадан). Завтра начинается праздник Ораза айт, по случаю которого верующие совершают в мечетях праздничную коллективную молитву - айт намаз, передает корреспондент агентства Kazinform.
Во время праздника Ораза айт мусульмане поздравляют друг друга, накрывают праздничный дастархан и ходят друг к другу в гости.
Агентства Kazinform предоставляет вниманию читателей график начала айт намаза в регионах Казахстана: