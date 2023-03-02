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Мусульманское кладбище планируют закрыть в Сарыагаше

2 Марта 2023, 15:31
Мусульманское кладбище планируют закрыть в Сарыагаше Фото: turbina.ru

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Сарыагаше планируют закрыть мусульманское кладбище, расположенное рядом с центральной мечетью. Проект решения акима города Мухита Доспулова опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом мнения жителей Сарыагаша и ввиду невозможности захоронения погибших на территории кладбища, расположенного рядом с центральной мечетью города, решено закрыть мусульманское кладбище по улице Исмаилова», - говорится в проекте.

В пояснительной записке к документу сказано, что решение не повлечет за собой негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует финансовых затрат.

Ответственным за исполнение назначен заместитель акима. Контроль за выполнением градоначальник оставил за собой.


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