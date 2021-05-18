Мусороперерабатывающий завод планируют запустить в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее планируют построить и запустить в конце августа мусороперерабатывающий завод. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В рамках проекта по организации инфраструктуры раздельного сбора ТБО в Семее, реализуемого оператором РОП, в марте городу было передано оборудование для раздельного сбора твердых бытовых отходов для дальнейшего внедрения и создания инфраструктуры. Для города закуплено 1582 контейнера и 6 единиц специальной техники.

В ноябре прошлого года, при содействии посольства Казахстана и в рамках поручения Премьер-Министра Республики Казахстан А. Мамина о строительстве до 2025 года в Казахстане 6 мусороперерабатывающих заводов, состоялся визит участников программы в Грецию, где казахстанская делегация, включающая в себя так же представителей г. Семея, провела переговоры с управляющим директором и владельцем греческой компании «SABO S.A.» Димитрисом Килиарисом.

По итогам визита сторонами была достигнута договоренность о приобретении автоматизированных линий по сортировке и переработке твердых бытовых отходов для мусороперерабатывающих заводов в городах Семей, Усть-Каменогорск и Актобе. Сегодня в городском акимате состоялся ответный рабочий визит греческой делегации для определения дальнейших шагов в рамках достигнутых договоренностей.

«Всё новое – хорошо забытое старое. Будут приниматься макулатура, стекло. Будут сортироваться все отходы жизнедеятельности. Данная технология предусматривает сортировать 30% отходов. Акимат, в рамках наших договорных отношений строит полноценное здание, которое позволит нам размещать это оборудование. Запуск мы планируем осуществить 29 августа. У нас есть цифровая платформа казахстанского исполнения. Эти 30%, которые сортировали, вы можете сдавать на наши заводы-утилизаторы. Сегодня компания РОП осуществляет субсидирование. Сортированные отходы поедут на наши объекты утилизации, – сообщил председатель правления ТОО Оператор РОП Медет Кумаргалиев.

Ответственной организацией за размещение в городе приемных пунктов является ИП «Хазипов». Предприятие обязано запустить в августе 10 приемных пунктов, где будут принимать макулатуру и стекло. Вместе с тем, как сообщили на заседании, предприниматель в этом году обязуется докупить транспорт и открыть еще 10 приемных пунктов.

«Это некий симбиоз принятия решений. Не только компания РОП должна вливаться. Для акимата Семея направлены средства в объеме более двух миллиардов тенге. Далее акимат строит полное инженерное сооружение под оборудование цеха. ИП «Хазипов» должен поставить 10 приемных пунктов, купить 4 машины, заниматься экологическим образованием, как и акимат. Установлены четыре приемных пункта. Сегодня решается вопрос об их дислокации. В прошлом году предприниматель купил две новые машины и в этом году еще докупит. Компания РОП поставила 1,5 тысячи контейнеров разных видов. Также 17 марта мы передали в пользование мусоровозы», – добавил Медет Кумаргалиев.

Директор и владелец греческой компании «SABO S.A.» Димитрис Килиарис отметил важность партнерства и поблагодарил собравшихся за теплый прием.

«Очень важно уделять внимание переработке мусора. В частности, очень радует то, что будет проведена работа по экологическому просвещению в сфере образования. Ведь, действительно, менять менталитет и прививать экологическую культуру нужно с детства», – отметил Димитрис Килиарис.

По завершению встречи члены делегации направились на место полигона, где осмотрели проводимые там работы и обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству.