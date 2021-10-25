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    14:57, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мусорный полигон загорелся в Актобе-видео

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе загорелся мусорный полигон из-за чего город оказался в сером дыму, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.

    «24 октября в 15 часов 03 минут произошло загорание городского мусорного полигона. Для тушения пожара со службы пожаротушения были задействованы 11 человек личного состава и 9 единиц техники (автоцистерны), также 9 единиц тяжелой техники (Камаз, бульдозер) ТОО «Табыс Актобе».

    Возгорание было ликвидировано 25 октября в 06 часов 30 минут на площади 1 200 квадратных метров. Однако в связи с изменением направления ветра, часть районов города оказались в сером дыму», - прокомментировали в департаменте ЧС.

    На сегодняшний день пожарными подразделениями совместно с местными исполнительными органами проводится проливка и засыпка грунтом мест тления.

    В ДЧС предупредили жителей и гостей города при сильном смоге соблюдать осторожность, по возможности при отсутствии необходимости не выходить на улицу.


    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Правоохранительные органы Актюбинская область
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