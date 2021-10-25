Мусорный полигон загорелся в Актобе-видео

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе загорелся мусорный полигон из-за чего город оказался в сером дыму, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.

«24 октября в 15 часов 03 минут произошло загорание городского мусорного полигона. Для тушения пожара со службы пожаротушения были задействованы 11 человек личного состава и 9 единиц техники (автоцистерны), также 9 единиц тяжелой техники (Камаз, бульдозер) ТОО «Табыс Актобе».

Возгорание было ликвидировано 25 октября в 06 часов 30 минут на площади 1 200 квадратных метров. Однако в связи с изменением направления ветра, часть районов города оказались в сером дыму», - прокомментировали в департаменте ЧС.

На сегодняшний день пожарными подразделениями совместно с местными исполнительными органами проводится проливка и засыпка грунтом мест тления.

В ДЧС предупредили жителей и гостей города при сильном смоге соблюдать осторожность, по возможности при отсутствии необходимости не выходить на улицу.