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Мусорный полигон горит в пригороде Уральска
28 Августа 2022 14:51

Мусорный полигон горит в пригороде Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Жители города Уральска жалуются на сильный запах гари, им приходится закрывать окна в домах. Причина едкого дыма, который окутал город ночью, пожар на мусорном полигоне в пригороде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал Мой ГОРОД.

По словам местных жителей, невыносимый запах гари стал чувствоваться ближе полуночи. Как выяснилось на мусорном полигоне в районе поселка Асан, предназначенном для крупногабаритных отходов, произошел пожар.

В акимате Уральска проинформировали, что вызов в службу пожаротушения поступил в 27 августа 18:25.

«По официальной версии, неизвестные люди сжигали кабеля для получения цветмета, огонь перекинулся на территорию карьера ТОО «Жайык Таза кала», где произошло загорание сухой травы и кустарников с переходом на мусор на ориентировочной площади 1 га. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в акимате.

На месте пожара работает три единицы техники и 12 человек личного состава, 34 единицы техники и 19 сотрудников ТОО «Жайык Таза кала», пять единиц техники управления по ЧС, три единицы техники Дежурной службы пожаротушения.

Фото предоставлено акиматом Уральска

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