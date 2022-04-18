Мусорный коллапс грозит Петропавловску

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске мобильная группа из экологов и полицейских за сутки выявила семь несанкционированных свалок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента экологии, мобильная группа объезжала город как раз с целью инвентаризации и выявления несанкционированных мест размещения отходов. В итоге, за один выезд таких свалок обнаружили семь. В ведомстве отметили, что для привлечения к ответственности виновных лиц материалы направили в областной департамент полиции и местные исполнительные органы. Теперь стражи порядка должны найти тех, кто устроил свалки посреди города.

«Мусорные» проблемы Петропавловска и Северо-Казахстанской области – из категории давних и болезненных настолько, что в марте их обсуждали на встрече с министром экологии.

Между тем, горы мусора скапливаются во дворах многоэтажек. В последнюю неделю контейнеры с бытовыми отходами убирают нерегулярно. Горожане жалуются на разлетающийся по дворам мусор и неприятный запах.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства заявили, что с началом субботников в контейнеры отправляется и крупногабаритный мусор, из-за чего спецмашины не успевают его вовремя вывозить.

«Рабочие вынуждены работать в усиленном режиме - по 12 часов в сутки. Кроме того, вместе со спецтехникой по городу работает и бортовая. Кроме того, из-за долгого ремонта мусоровозочных автомашин ТОО «Мюльсервис» возникла задержка с вывозом мусора в отдельных районах города. Сейчас техника работает в штатном режиме», - прокомментировали в пресс-службе отдела.

О том, что из-за старой техники, подрядчики не вовремя вывозят мусор, говорили еще в прошлом году. В качестве решения проблемы предложили повысить тариф, который не менялся с 2018-го года.