Мусорный полигон снова горит в Костанае

В акимате Костаная уточнили, что повторное возгорание произошло 7 июня на полигоне твердых бытовых отходов. Мусор загорелся на площади 200 квадратных метров. Пожар был оперативно локализован, пострадавших нет.

— Это уже второй подобный инцидент за последнее время. 22 апреля на этом же полигоне горел мусор на площади 6 гектаров. Тогда из-за отсутствия минерализованной полосы огонь перекинулся на прилегающую степь, охватив еще 300 кв. м. В связи с повторным случаем возгорания управление по ЧС и департамент экологии привлекли ТОО «Тазалык-2012» к административной ответственности по статьям 410 ч.1 и 327-1 ч.1 КоАП РК, — заявили в пресс-службе.

В настоящее время на полигоне организовано круглосуточное дежурство. Задействовано две единицы техники и восемь человек от ДЧС, четыре единицы техники и четыре сотрудника от ТОО «Тазалык-2012», а также четыре военнослужащих от в/ч 52859.

Выдано предписание, материалы направлены в департамент экологии для дальнейшего рассмотрения.

Ранее полигон с мусором горел в Костанае.