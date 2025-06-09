РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:41, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Мусорный полигон снова горит в Костанае

    Собственника свалки привлекли к ответственности за допущенный ранее инцидент с пожаром, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Четырнадцать человек погибли при пожаре в отеле в Индии
    Фото: freepik.com

    В акимате Костаная уточнили, что повторное возгорание произошло 7 июня на полигоне твердых бытовых отходов. Мусор загорелся на площади 200 квадратных метров. Пожар был оперативно локализован, пострадавших нет.

    — Это уже второй подобный инцидент за последнее время. 22 апреля на этом же полигоне горел мусор на площади 6 гектаров. Тогда из-за отсутствия минерализованной полосы огонь перекинулся на прилегающую степь, охватив еще 300 кв. м. В связи с повторным случаем возгорания управление по ЧС и департамент экологии привлекли ТОО «Тазалык-2012» к административной ответственности по статьям 410 ч.1 и 327-1 ч.1 КоАП РК, — заявили в пресс-службе.

    В настоящее время на полигоне организовано круглосуточное дежурство. Задействовано две единицы техники и восемь человек от ДЧС, четыре единицы техники и четыре сотрудника от ТОО «Тазалык-2012», а также четыре военнослужащих от в/ч 52859.

    Выдано предписание, материалы направлены в департамент экологии для дальнейшего рассмотрения.

    Ранее полигон с мусором горел в Костанае.

    Теги:
    ТБО Пожар Регионы Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают