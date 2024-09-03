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    22:11, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Мусорный полигон горит в Астане

    пожар на мусорном полигоне в Астане
    Фото: МЧС РК

    Загорелся полигон твердых бытовых отходов в районе Байконур Астаны. Пожар длится уже несколько часов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В настоящий момент огнеборцы продолжают работу по ликвидации горения ТБО, чтобы не допустить его дальнейшее распространение.  Площадь огня составляет 850 квадратных метров.

     - При проведении рекультивационных работ произошло возгорание мусора открытым пламенем, площадь устанавливается. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО. 
    Несмотря на сложные условия, вызванные ветром, угрозы распространения огня за пределы полигона на данный момент нет, - сообщили в МЧС РК.

     

    Теги:
    МЧС Пожар Мусор Астана Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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