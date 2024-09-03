22:11, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6
Мусорный полигон горит в Астане
Загорелся полигон твердых бытовых отходов в районе Байконур Астаны. Пожар длится уже несколько часов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В настоящий момент огнеборцы продолжают работу по ликвидации горения ТБО, чтобы не допустить его дальнейшее распространение. Площадь огня составляет 850 квадратных метров.
- При проведении рекультивационных работ произошло возгорание мусора открытым пламенем, площадь устанавливается. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО.
Несмотря на сложные условия, вызванные ветром, угрозы распространения огня за пределы полигона на данный момент нет, - сообщили в МЧС РК.