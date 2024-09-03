Мусорный полигон горит в Астане

Загорелся полигон твердых бытовых отходов в районе Байконур Астаны. Пожар длится уже несколько часов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В настоящий момент огнеборцы продолжают работу по ликвидации горения ТБО, чтобы не допустить его дальнейшее распространение. Площадь огня составляет 850 квадратных метров.