Мусорных полигонов не хватает в Павлодарской области

По информации департамента экологии, на сегодня в Павлодарской области свалки соответствуют экологическому законодательству лишь в городах региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Павлодарской области на данный момент есть 321 объект для складирования твердо-бытовых отходов. Требованиям полностью соответствуют полигоны в Павлодаре, Экибастузе и Аксу. При этом отмечается, что делать свалки рядом с каждым аулом экономически невыгодно.

— Что касается районных центров, то сегодня в этом направлении ведется работа. Стоимость строительства такого полигона начинается не менее чем от миллиарда тенге, в зависимости от численности населения, проживающего в конкретном населенном пункте. Проблема только в финансировании строительства свалок, а в местном бюджете таких средств нет. Поэтому акимат области обратился в Минэкологии и Правительство для строительства как минимум двух новых полигонов, — сообщил заместитель руководителя департамента экологии по Павлодарской области Асет Сыздыков.

Отмечается, что в настоящее время разработана проектно-сметная документация на строительство четырех мусорных полигонов в селах Иртышск, Теренколь, Баянаул и Майкаин. Вместе с тем, по плану природоохранных мероприятий такие работы планируется провести еще в пяти районах — Щербактинском, Железинском, Майском, Актогайском и Успенском.

Напомним, ранее за пожар на городской свалке в Павлодаре ТОО получило штраф в 865 тысяч тенге.