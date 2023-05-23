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Мусор с листьями и обшивку труб тушили в Павлодаре

Автор:  
Антон Гагарин
23 Мая 2023, 00:01
Мусор с листьями и обшивку труб тушили в Павлодаре ДЧС Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Площадь горения теплоизоляционной обшивки труб в Павлодаре составила 150 погонных м, а сухой травы и мусора - 400 кв. м, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступило сообщение в 15.35 о том, что в городе Павлодар, за Кутузовским мостом, происходит горение теплотрассы. На место незамедлительно выехали 5 сотрудников и одна единица автотранспорта», - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

По прибытию пожарные обнаружили горение сухой травы, теплоизоляционной обшивки труб, добавили в ДЧС.

Площадь горения теплоизоляционной обшивки труб составила 150 погонных м, а сухой травы и мусора - 400 кв. м. Дополнительно направлены 2 сотрудника и одна машина.

«Локализация в 15.57, ликвидация - в 16-35», - добавили в ДЧС региона.

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