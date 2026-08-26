Мусор рядом с вертолетным полем вызвал опасения в Усть-Каменогорске

Несанкционированные свалки появились вдоль вертолетного поля в Усть-Каменогорске. Проблема вышла за рамки благоустройства территории — скопление отходов в этом месте может негативно влиять на безопасность полетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проблема возникла в районе улиц Хабаровской, Дальневосточной и Семипалатинской. На скопившийся здесь мусор обратил внимание депутат городского маслихата Серик Оразгалиев и направил соответствующий запрос в акимат Усть-Каменогорска.

После обращения ситуацию отработали с коммунальными службами. Убирать накопившийся мусор начнут уже 26 августа.

— Завтра на территорию направим специальную технику, весь накопившийся мусор будет вывезен. Участок полностью отработаем и приведем в порядок, — сообщил руководитель Центра территориального управления Усть-Каменогорска Рустам Шаиргазин.

Но разовой уборкой проблему решить сложно. Чтобы очищенная территория вновь не превратилась в стихийную свалку, необходимо организовать регулярный вывоз отходов из расположенного рядом частного сектора.

ТОО «Өскемен Тазалық» готово заключать договоры на вывоз твердых бытовых отходов с каждым владельцем частного дома. В первую очередь это касается жителей улиц Хабаровской, Дальневосточной и Семипалатинской.

В акимате рассчитывают, что организованный вывоз мусора позволит не допустить повторного образования стихийных свалок рядом с вертолетным полем.

Ранее сообщалось, что космический мониторинг выявил 2 642 незаконные свалки в Казахстане.