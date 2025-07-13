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    17:26, 13 Июль 2025 | GMT +5

    Мусор и нефтяные отходы на Каспии – комментарий экологов

    На видеозаписи, распространившейся в социальных сетях, отдыхающие рассказывают, что инцидент произошёл 12 июля. По их словам, они стали свидетелями появления на поверхности воды пятен масла и плавающего мусора в районе 15-го микрорайона, прямо в акватории Каспия, где обычно купаются люди, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Каспий
    Фото: департамент экологии Мангистауский области

    - Всего 40 минут назад вода была абсолютно чистой. А теперь посмотрите - купаться просто невозможно. Такое ощущение, что кто-то преднамеренно вылил сюда отходы, - делится впечатлениями один из отдыхающих.

    В связи с этим происшествием, специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области 12 июля текущего года провели обследование прибрежной зоны Каспийского моря в районе 15-го микрорайона города Актау. По результатам осмотра фактов загрязнения выявлено не было.

    - На основании видеозаписи, размещённой в социальных сетях, нами была полностью обследована прибрежная линия моря напротив дома №10 в 15-м микрорайоне. В ходе визуального мониторинга признаков загрязнения зафиксировано не было, - говорится в официальном сообщении департамента.

    Ранее сообщалось, что масляные пятна и мусор обнаружили на поверхности моря в Актау.

    Теги:
    Каспийское море Регионы Происшествия
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
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