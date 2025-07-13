Мусор и нефтяные отходы на Каспии – комментарий экологов

- Всего 40 минут назад вода была абсолютно чистой. А теперь посмотрите - купаться просто невозможно. Такое ощущение, что кто-то преднамеренно вылил сюда отходы, - делится впечатлениями один из отдыхающих.

В связи с этим происшествием, специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области 12 июля текущего года провели обследование прибрежной зоны Каспийского моря в районе 15-го микрорайона города Актау. По результатам осмотра фактов загрязнения выявлено не было.

- На основании видеозаписи, размещённой в социальных сетях, нами была полностью обследована прибрежная линия моря напротив дома №10 в 15-м микрорайоне. В ходе визуального мониторинга признаков загрязнения зафиксировано не было, - говорится в официальном сообщении департамента.

Ранее сообщалось, что масляные пятна и мусор обнаружили на поверхности моря в Актау.