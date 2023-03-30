Муса Хайруллиев избран председателем Атырауского областного маслихата

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Состоялась первая сессия Атырауского областного маслихата VIII созыва. В работе сессии участие принял аким Атырауской области Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов озвучил итоги выборов, состоявшихся 19 марта.

По его словам, из 30 депутатов областного маслихата, 17 являются избранными повторно. Также Азамат Айманакумов сообщил, что средний возраст нового состава областного маслихата – 45 лет. Среди них 23 мужчины и 7 женщин.

На первой рабочей сессии народные избранники выбрали председателя областного маслихата. Депутат Сырымбек Сарсембаев на эту должность предложил кандидатуру Мусы Хайруллиева. Его предложение было поддержано единогласно. Затем депутаты утвердили составы четырех постоянных комиссии.

Принимавший участие в заседании первой сессии аким Атырауской области Серик Шапкенов отметил работу предыдущего состава маслихата, поблагодарив их за работу, которая была проделана в тесном взаимодействии с местными исполнительными органами. Обращаясь к новому составу маслихата, аким области пожелал депутатам плодотворной работы, напомнив об ответственности перед избирателями.