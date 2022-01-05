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Мурат Нуртлеу освобожден от должности заместителя руководителя Администрации Президента РК

5 Января 2022 07:48
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Мурат Нуртлеу освобожден от должности заместителя руководителя Администрации Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиевич освобожден от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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#Президент Казахстана   #Правительство РК  
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