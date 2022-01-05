Мурат Нуртлеу освобожден от должности заместителя руководителя Администрации Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиевич освобожден от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.







