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Мурат Нуртлеу назначен первым зампредседателя КНБ РК

5 Января 2022 07:58
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Мурат Нуртлеу назначен первым зампредседателя КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиевич назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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#Президент Казахстана   #Назначения   #КНБ РК  
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