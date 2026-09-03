Мурат Кайырбек возглавил Представительство Президента РК в Курултае

О назначении говорится в сообщении пресс-службы Акорды, передает агентство Kazinform.

Распоряжением Главы государства Мурат Кайырбек назначен руководителем Представительства Президента Республики Казахстан в Курултае Республики Казахстан.

Ранее сегодня Указом Главы государства Галымжан Койшыбаев был назначен заместителем Премьер-министра — руководителем аппарата Правительства Республики Казахстан, Серик Жумангарин остался вице-премьером — министром нацэкономики РК, Жаслан Мадиев переназначен вице-премьером — министром ИИ и цифрового развития РК, Нурлыбек Налибаев назначен первым заместителем Премьер-министра Республики Казахстан, Канат Бозумбаев остался заместителем Премьер-министра Республики Казахстан.

Даурен Косанов был назначен министром обороны Республики Казахстан, а Ержан Саденов — министром внутренних дел Республики Казахстан.

Мади Такиев продолжит возглавлять Минфин Казахстана.

Нурлан Сауранбаев остался во главе Минтранспорта Казахстана.

Ерлан Сарсембаев вновь возглавил Минюст Казахстана

Мурат Муханов стал новым министром по ЧС.

Ерлан Аккенженов переназначен министром энергетики Казахстана.

Ерсайын Нагаспаев остался главой министерства промышленности и строительства РК.

Арман Шаккалиев продолжит возглавлять Минторговли Казахстана.

Алибек Куантыров возглавил Минэкологии Казахстана.

Нуржан Нуржигитов остался министром водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Айдарбек Сапаров переназначен министром сельского хозяйства РК.

Акмарал Альназарова продолжит работу на посту главы Минздрава Казахстана.

Жулдыз Сулейменова сохранила пост министра просвещения Республики Казахстан.

Ербол Мырзабосынов вновь назначен министром туризма и спорта Казахстана.

Саясат Нурбек вновь возглавил Министерство науки и высшего образования РК

Аскарбек Ертаев сохранил пост главы Минтруда Казахстана.

Новым министром культуры и информации РК стал Арман Кырыкбаев.