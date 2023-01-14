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Мурат Кадырбек станет сенатором от Туркестанской области: предварительные итоги ЦИК

14 Января 2023, 13:00
Мурат Кадырбек станет сенатором от Туркестанской области: предварительные итоги ЦИК

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Предварительные результаты голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от Туркестанской области предоставили в ЦИК РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно информации ЦИК, кандидат в депутаты Сената Мурат Кадырбек набрал больше голосов - за кандидата отдали 72,5% голосов. Всего за него отдали 200 голосов.

Число выборщиков, принявших участие в голосовании в области составляет 278 человек.

Сегодня, 14 января, в Казахстане проходят выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата.


Фото:dalanews.kz


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