Новости
Мурат Бектанов освобожден от должности министра обороны РК
19 Января 2022 15:06
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Бектанов Мурат Карибаевич освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеПоследние самолеты с личным составом и техникой ОДКБ вылетели из Алматы Назначен замминистра обороны РК – главнокомандующий Нацгвардией Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Хронологию действий военнослужащих ОДКБ в Казахстане привели в Минобороны
- Последние самолеты с личным составом и техникой ОДКБ вылетели из Алматы
- Назначен замминистра обороны РК – главнокомандующий Нацгвардией
- Нормализация процессов валютного рынка произойдет в достаточно быстрые сроки - Вячеслав Додонов
- Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
- Константа Токаева: твердая поступь «мягкой силы»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047