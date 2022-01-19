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Мурат Бектанов освобожден от должности министра обороны РК

19 Января 2022 15:06
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Мурат Бектанов освобожден от должности министра обороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Бектанов Мурат Карибаевич освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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