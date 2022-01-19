Мурат Бектанов освобожден от должности министра обороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Бектанов Мурат Карибаевич освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



