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Мурал с изображением снежного барса восстановят в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
14 Мая 2023, 16:55
Мурал с изображением снежного барса восстановят в Алматы Фото: instagram.com/yer_yess

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Компания «Coca-Cola Казахстан» сделала заявление в связи с ситуацией вокруг мурала снежного барса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы искренне сожалеем о сложившейся ситуации с муралом «снежный барс». Бренд Coca-Cola стремится объединять и поднимать людям настроение, а не наоборот. Но в компаниях работают люди, а людям свойственно ошибаться. На этот раз ошибку совершили и мы. Наше решение заменить мурал с ирбисом не было продиктовано меркантильными целями, варварским умыслом или стремлением обидеть алматинцев. К сожалению, мы поспешили с заменой мурала, основываясь только на заверениях КСК о согласии жителей дома, и не спросили предварительно мнение широкой общественности. Приносим наши извинения также художнику - автору мурала с барсом», - обратились к жителям в пресс-службе компании.

В компании добавили, что изначально для мурала была выбрана стена другого дома, но там не удалось набрать нужного количества голосов-согласий от жителей – они опасались возможного шума во время ночных работ, так как работы планировалось вести и в ночное, и в дневное время.

«Тогда в качестве альтернативы была предложена стена с «барсом». Ценой горького опыта мы поняли, насколько мурал с ирбисом ценен для алматинцев. Мы уберём наш мурал и восстановим мурал с ирбисом», - заявили в компании.

Также сообщается, что компания недавно произвела из переработанного пластика разноцветные уличные скамейки и установила их в парке имени Горького.

«Мы изготовим еще больше таких скамеек, а также поставим в городе столы для настольного тенниса, которые распишут местные художники стрит-арта. Мы открыты и к другим идеям придания более динамичного и яркого облика городу. Мы любим наш город и еще раз приносим свои извинения алматинцам! Мы благодарим всех, кто был неравнодушен и открыто высказал свою гражданскую позицию», - говорится в обращении компании.

Ранее алматинцы возмутились уничтожением мурала с изображением снежного барса на фасаде одного из домов, расположенного по проспекту Абылай хана. Его заменили рекламой Coca-Cola. В акимате ответили, что замену мурала инициировал ПКСК «Орман».


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