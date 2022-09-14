Мурал с изображением пожарного-спасателя появился в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мурал с изображением пожарного-спасателя украсил фасад пятиэтажного дома на пересечении улиц Шаляпина и Саина в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральное место в композиции отведено изображению казахского батыра на коне, борющегося с огненной стихией, что является символом отваги и мужества. Мурал олицетворяет собой героический труд пожарных-спасателей, которые каждый день рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность граждан», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В ведомстве отметили, что создать тематический мурал решили из-за участившихся природных пожаров. Только за восемь месяцев алматинскими спасателями осуществлено 1,8 тыс. выездов, из мест ЧС эвакуированы 327 человек, при этом при пожарах и на водоемах спасены 144 человеческих жизни, 17 из которых дети.