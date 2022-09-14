РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:09, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Мурал с изображением пожарного-спасателя появился в Алматы

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мурал с изображением пожарного-спасателя украсил фасад пятиэтажного дома на пересечении улиц Шаляпина и Саина в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Центральное место в композиции отведено изображению казахского батыра на коне, борющегося с огненной стихией, что является символом отваги и мужества. Мурал олицетворяет собой героический труд пожарных-спасателей, которые каждый день рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность граждан», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    В ведомстве отметили, что создать тематический мурал решили из-за участившихся природных пожаров. Только за восемь месяцев алматинскими спасателями осуществлено 1,8 тыс. выездов, из мест ЧС эвакуированы 327 человек, при этом при пожарах и на водоемах спасены 144 человеческих жизни, 17 из которых дети.


    Теги:
    Алматы ДЧС МЧС Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!