10 Мая 2022 12:14

Мурал с изображением Касым хана появился в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мурал с изображением Касым хана нарисован на фасаде торгово-развлекательного комплекса Grand Park, расположенного на пересечении улиц Кабдолова и Утеген батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм».

Данный арт-проект был создан по инициативе киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова. Создание мурала приурочено к выходу на экран исторической экшн-драмы «Рассвет великой степи» известного режиссера Акана Сатаева.

Авторами мурала выступили молодые художницы Карина Азимжанова и Гафура Каирбекова. На создание картины ушло около 7 дней. При этом художницы отметили, что на создание картины было потрачено 120 аэрозольных баллонов.

В общенациональный прокат фильм «Рассвет великой степи» выходит 12 мая.