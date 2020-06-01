Мурал на тему добропорядочности появился в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в рамках «Алматы – Адалдық алаңы» по проспекту аль-Фараби (между улицами Мендикулова и Достык) завершили нанесение мурала «Өз еліңді бұзба», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.
Композиция посвящена нравственному воспитанию граждан, привитию принципов честности, справедливости, неподкупности.
«Необходимо направлять работу на превенцию и продвижение системы добропорядочности, воспитание честного и добропорядочного поколения, постоянную обратную связь с населением. Необходимо слушать и слышать граждан и быстро реагировать на любую проблему», - сказал председатель Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев, принявший участие в презентации мурала.
«Подобные мероприятия направлены на изменение сознания населения, формирование антикоррупционной культуры, воспитание нравственного поколения», - отметил глава городского Антикоррупционного ведомства Ныгмеджан Сапаров.
Антикоррупционная служба Алматы, как инициаторы проекта, тем самым призывают граждан к совместной борьбе.
«Участие каждого казахстанца, даст возможность улучшить ситуацию в стране в рамках противодействия нарушениям и коррупции», - отметили в пресс-службе.
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