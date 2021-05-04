Мурал Елбасы появился в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы появился мурал Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Изображение Елбасы появилось в Бостандыкском районе на пересечении улиц Жарокова и Мынбаева.

Авторы мурала также добавили надписи: «Elbasy» и «Forever young», что означает «Елбасы - вечно молодой».

Фотография размещена в соцсетях.

В управлении культуры Алматы ответили, что ведомство не имеет никакого отношения к данному изображению.

Ранее объемный мурал с изображением мальчика, рисующего солнце на стене одного из домов в Алматы, вызвал восхищение у жителей города. Его авторами стали художники Али Закир и Ержан Танаев.