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    11:42, 04 Май 2021 | GMT +6

    Мурал Елбасы появился в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы появился мурал Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Изображение Елбасы появилось в Бостандыкском районе на пересечении улиц Жарокова и Мынбаева.

    Авторы мурала также добавили надписи: «Elbasy» и «Forever young», что означает «Елбасы - вечно молодой».

    Фотография размещена в соцсетях.

    В управлении культуры Алматы ответили, что ведомство не имеет никакого отношения к данному изображению.

    Ранее объемный мурал с изображением мальчика, рисующего солнце на стене одного из домов в Алматы, вызвал восхищение у жителей города. Его авторами стали художники Али Закир и Ержан Танаев.


    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы Общество Алматы
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