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    16:58, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мультфильмы TiJi и Nickelodeon переводят на казахский язык

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева рассказала, почему решили переводить продукты таких телеканалов как TiJi и Nickelodeon на казахский язык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года мы запустили проект по переводу продукции популярных за рубежом мультипликационных телеканалов на казахский язык. В частности, мультфильмы таких каналов как TiJi, Nickelodeon. С ними были проведены переговоры. Сейчас мы приступили к переводу на базе «Казахфильма». В конце года данная работа будет завершена. Это означает, что мультфильмы Nickelodeon и TiJi заговорят по-казахски. Это очень важно. Ведь нужно говорить на казахском языке, это начинается с семьи. Ни для кого не секрет, что сегодня маленькие дети, которые воспитываются в казахоязычных семьях, разговаривают на русском. Это следствие мультфильмов. К сожалению, настало время, когда язык формируется за счет не только воспитания родителей, но и экрана. Ведь правда, что казахоязычный ребенок в последующее время уже из-за влияния мультфильмов продолжает говорить на русском. Поэтому мы в рамках переговоров с данными телеканалами работаем над переводом на казахский язык 800 часов продукции», - рассказала Аида Балаева, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

    «Для сравнения, на съемки первого сезона всеми любимого мультфильма «Маша и медведь» тратится 2 млрд тенге, а это всего лишь двухчасовой продукт. А мы делаем 800-часовую продукцию популярных мультипликационных каналов в четыре раза дешевле. Если мы сами будем создавать качественную продукцию, то она требует больших средств и много времени», - прокомментировала министр.

    Глава МИОР считает: если мультфильмы популярных телеканалов будут переводить на казахский язык, то и дети будут говорить на казахском.

    Вместе с тем Аида Балаева отметила необходимость знания и других языков.



    Теги:
    Культура Общество МИОР
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