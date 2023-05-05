Мультфильм в голливудском формате сняли шымкентские аниматоры

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Мультипликационный фильм в голливудском формате снимают в небольшой студии Шымкента инициативные IT-специалисты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на OTYRAR.

Авторы проекта уверены, что в Казахстане подобный контент еще не создавали. Сюжет основан на исторических событиях джунгарского нашествия. Авторы проекта намерены представить работу на суд зрителей уже в конце мая.

Джунгарское нашествие и сражение казахского народа за свободу — это основной сюжет полнометражного мультфильма. Шымкентские IT-специалисты снимают анимационный фильм в стиле голливудского блокбастера, в работе используют спецэффекты, которые обычно применяют в полнометражных художественных картинах. Это одна из особенностей новой мультипликационной ленты.

«Отличие нашего проекта в том, чтобы добиться реализма в графике и анимации. Мы используем последние технологии, как система Motion capture, где идет не покадровая анимация персонажа, а отыгрыш его и воспроизведение его движений и эмоций прямо в программе»,— говорит дизайнер Бабыр Медет.

Таких мультфильмов в Казахстане прежде не снимали, уверяют авторы проекта. Лицензионные программы и студию они приобрели за свой счет, работают же пока на одном энтузиазме. Главная цель контент-продюсеров — заявить всему миру о том, что казахстанские мультипликаторы могут создавать качественный цифровой продукт.

«Локации и персонажи, они все созданы с нуля местными ребятами. У нас есть специалисты, которых мы обучаем и мастера мирового класса. На данным момент тизеры уже готовы и расходы на него оплачиваем сами», — говорит Азиз Есжанов автор проекта.

Полную версию фильма представят в конце мая, сейчас сценаристы и видеоинженеры работают над мультиграфикой и озвучкой. Что касается названия — вариантов много, но, каким будет финальное — авторы пока держат в секрете.

Ранее сообщалось, что анимационный альманах по древним преданиям тюрков планируют снять в Казахстане. Творческое объединение «Казаханимация» при Министерстве культуры и спорта РК планирует снять анимационный альманах по древним преданиям тюркоязычных народов. В рамках проекта в 2023 году ожидается выход как минимум 10 анимационных произведений с хронометражем не менее 5 минут.