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Анимационный альманах по древним преданиям тюрков планируют снять в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Мая 2023, 09:44
Анимационный альманах по древним преданиям тюрков планируют снять в Казахстане Фото из открытых источников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Творческое объединение «Казаханимация» при Министерстве культуры и спорта РК планирует снять анимационный альманах по древним преданиям тюркоязычных народов. В рамках проекта в 2023 году ожидается выход как минимум 10 анимационных произведений с хронометражем не менее 5 минут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным ведомства, на сегодня объявлен конкурс сценариев. В нем участвуют работы, связанные с древними сказаниями тюркоязычных народов: легендами о великих личностях, тюркских батырах, священных животных, названиях разных местностей, общих для тюркоязычных народов праздниках и национальных играх.

По итогам питчинга студии выберут 10 лучших проектов, после чего состоится их открытая защита.

«В начале года представители анимационного кино, ассоциации анимационных студий и ветераны жанра провели совещание, на котором обсуждались основные проблемы и план дальнейшей работы. По итогам встречи было принято решение снять в рамках творческого объединения «Казаханимация» альманах на общую для тюркоязычных народов тему. На сегодняшний день объявлен конкурс сценариев. Мы ждем от участников работ высокой художественной ценности, соответствующих заявленной теме», — заявил вице-президент киностудии «Казахфильм» Серик Абишев.


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