Мукомольный комплекс и культурный центр открыли в селах СКО

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов посетил несколько сел Тимирязевского района, встретился с жителями, обсудил с ними актуальные проблемы, передает корреспондент агентства Kazinform.

О результатах поездки глава региона, как обычно, написал на своей странице в социальной сети.

— В селе Дмитриевка построен новый культурно-оздоровительный центр для сельчан. Отмечу, что такие объекты возведены и в селах Аксуат и Степное. ТОО «Райт-АА» строит новую молочную ферму в селе Акжан, объем инвестиций составит 1,7 млрд тенге. В селе Аксуат ТОО «Куанышбек и К» построил мукомольный комплекс по производству муки и отрубей. Встретился с аграриями и ознакомился с деятельностью ТОО «Москворецкое», — написал аким области.

По информации главы региона, в райцентре Тимирязево приводят в порядок внутрипоселковые дороги. Асфальт появится на улицах общей протяженностью 8,9 км. Идет ремонт подъездных путей к селам Хмельницкое и Дружба, обновится дорога между селами Тимирязево-Целинное, Докучаево, Ишимский-Аксуат.

— Жители активно используют меры госпомощи. Жительница Назгуль Кобеева, благодаря программе «Ауыл аманаты», открыла продуктовый магазин. В ходе поездки провел встречу с жителями Тимирязевского района. Обсудили текущие проблемы и пути их решения. В районе идет капитальный ремонт районной больницы и пять объектов образования. Начнется строительство центральной котельной в райцентре, — проинформировал Г. Нурмухамбетов.

В поддержку акции «Таза Қазақстан» вместе с ветеранами и молодежью аким области высадил деревья в парке в Тимирязево.