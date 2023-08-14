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    09:05, 14 Август 2023 | GMT +6

    Мухтар Тлеуберди назначен послом Казахстана в Республике Австрия

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов в Австрии и Княжестве Андорра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Мухтар Тлеуберди назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене;

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Испания Мусаев Данат Умирбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Андорра, Постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной туристской организации ООН по совместительству.


    Кроме того, Указом Главы государства Бакаев Алибек Асетович освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству.



    Теги:
    Акорда Австрия Назначения Президент
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