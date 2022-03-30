НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-депутат Мажилиса Мухтар Ерман назначен членом Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьями 57 и 58 Конституции каждая палата Парламента по представлению Председателя палаты назначает по 2 члена Центральной избирательной комиссии. В связи с этим мы выдвигаем на эту должность кандидатуру нашего коллеги Мухтара Ермана», - сказал на пленарном заседании Мажилиса спикер палаты Ерлан Кошанов.

Ерман Мухтар Тилдабекулы родился в 1963 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет. Был руководителем аппарата фракции партии «Нұр Отан» в Мажилисе Парламента РК, депутатом Мажилиса Парламента РК шестого и седьмого созывов. Награжден орденом «Құрмет», медалями «За доблестный труд», «10 лет независимости Республики Казахстан», «20 лет независимости Республики Казахстан», «10 лет Астане».