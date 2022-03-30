Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Мухтар Ерман назначен членом Центральной избирательной комиссии

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
30 Марта 2022, 10:29
Мухтар Ерман назначен членом Центральной избирательной комиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-депутат Мажилиса Мухтар Ерман назначен членом Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьями 57 и 58 Конституции каждая палата Парламента по представлению Председателя палаты назначает по 2 члена Центральной избирательной комиссии. В связи с этим мы выдвигаем на эту должность кандидатуру нашего коллеги Мухтара Ермана», - сказал на пленарном заседании Мажилиса спикер палаты Ерлан Кошанов.

Ерман Мухтар Тилдабекулы родился в 1963 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет. Был руководителем аппарата фракции партии «Нұр Отан» в Мажилисе Парламента РК, депутатом Мажилиса Парламента РК шестого и седьмого созывов. Награжден орденом «Құрмет», медалями «За доблестный труд», «10 лет независимости Республики Казахстан», «20 лет независимости Республики Казахстан», «10 лет Астане».


Мажилис   Назначения   Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане