РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:25, 22 Май 2024 | GMT +6

    Мухаммед – одно из самых популярных имен мальчиков в Англии и Уэльсе

    лондон
    Фото: freepik.com

    Имя Мухаммед вошло в десятку самых популярных имен для новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе. Чарльз - имя правящего монарха Великобритании - выбыл из топ-100, показывают новые официальные данные, передает собственный корреспондент агентства Kazinform. 

     

    По данным Управления национальной статистики, 4 586 новорожденных получили имя Ной, что второй год подряд занимает первое место в рейтинге, а 3 289 - Оливия, что делает это имя самым популярным для девочек седьмой год подряд.

    В списке, который охватывает 2022 год, также появилось множество записей в европейском стиле. Популярность французских имен Оттилия и Элоди, греческой Офелии и ирландской Мейв в качестве имен для девочек резко возросла.

    Хотя имя Чарльз выбыло из списка по всей Англии и Уэльсу, оно по-прежнему удерживается на 100-м месте только в Англии. Стоит отметить, что последние данные охватывают 2022 год, поэтому не учитывается возможный всплеск популярности, связанный с коронацией короля Чарльза III в мае 2023 года.

    Имена детей короля: Уильям опустился на три строчки до 24-го места, в то время как Гарри выбыл из топ-10, опустившись на восемь позиций до 15-го.

    Имя покойной королевы Элизабет заняло 60-е место в списке имен для девочек, в то время как Виктория, которая в последний раз входила в топ-100 в 2017 году, на этот раз снова оказалась вне списка.

    Топ-10 имен для девочек в Англии и Уэльсе

    1. Оливия

    2. Амелия

    3. Исла

    4. Ава

    5. Лили

    6. Иви

    7. Фрэя

    8. Флоренс

    9. Изабелла

    10. Миа

    Топ-10 имен имен для мальчиков в Англии и Уэльсе

    1. Ной

    2. Мухаммед

    3. Джордж

    4. Оливер

    5. Лео

    6. Артур

    7. Оскар

    8. Теодор

    9. Тео

    10. Фрэдди

    Теги:
    Демография Великобритания Мировые новости Новорожденный
    Галымжан Караманулы
    Автор
    Галымжан Караманулы
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!