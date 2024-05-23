Мухаммед – одно из самых популярных имен мальчиков в Англии и Уэльсе

Имя Мухаммед вошло в десятку самых популярных имен для новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе. Чарльз - имя правящего монарха Великобритании - выбыл из топ-100, показывают новые официальные данные, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Управления национальной статистики, 4 586 новорожденных получили имя Ной, что второй год подряд занимает первое место в рейтинге, а 3 289 - Оливия, что делает это имя самым популярным для девочек седьмой год подряд.

В списке, который охватывает 2022 год, также появилось множество записей в европейском стиле. Популярность французских имен Оттилия и Элоди, греческой Офелии и ирландской Мейв в качестве имен для девочек резко возросла.

Хотя имя Чарльз выбыло из списка по всей Англии и Уэльсу, оно по-прежнему удерживается на 100-м месте только в Англии. Стоит отметить, что последние данные охватывают 2022 год, поэтому не учитывается возможный всплеск популярности, связанный с коронацией короля Чарльза III в мае 2023 года.

Имена детей короля: Уильям опустился на три строчки до 24-го места, в то время как Гарри выбыл из топ-10, опустившись на восемь позиций до 15-го.

Имя покойной королевы Элизабет заняло 60-е место в списке имен для девочек, в то время как Виктория, которая в последний раз входила в топ-100 в 2017 году, на этот раз снова оказалась вне списка.

Топ-10 имен для девочек в Англии и Уэльсе

1. Оливия

2. Амелия

3. Исла

4. Ава

5. Лили

6. Иви

7. Фрэя

8. Флоренс

9. Изабелла

10. Миа

Топ-10 имен имен для мальчиков в Англии и Уэльсе

1. Ной

2. Мухаммед

3. Джордж

4. Оливер

5. Лео

6. Артур

7. Оскар

8. Теодор

9. Тео

10. Фрэдди