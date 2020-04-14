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МСХ: Для экспорта моркови необходимо получать сертификаты

Редактор:  
Гульмира Байзакова
14 Апреля 2020, 14:44
МСХ: Для экспорта моркови необходимо получать сертификаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запрет на вывоз моркови в Казахстане не вводился. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

Выдача фитосанитарных сертификатов проводится в штатном режиме.

«Предпринимателям, желающим экспортировать морковь, необходимо обратиться в областные территориальные подразделения комитета для получения фитосанитарного сертификата. Выдача фитосанитарных сертификатов производится в соответствии с требованиями и регламентами законодательства Республики Казахстан.

В связи с введением чрезвычайного положения государственные инспекторы по карантину растений переведены на усиленный режим работы», - говорится в сообщении министерства.

По мере проведения всех необходимых процедур досмотра и установления фитосанитарного состояния моркови все субъекты предпринимательства получат фитосанитарные сертификаты.


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