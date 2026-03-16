Можно ли накрывать дастархан в школах на Наурыз мейрамы

В Казахстане проходит декада в рамках Наурыз мейрамы. Различные мероприятия организуются не только в общественных местах, но и в школах, и детских садах. Однако введен ряд ограничений.

— Действительно, существует ограничение на организацию дастархана на Наурыз мейрамы в школах. Это, прежде всего, связано с требованиями по обеспечению безопасности и здоровья детей. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в организациях образования не разрешается употреблять принесённую извне еду. Причина в том, что администрация школ не может полностью отвечать за условия хранения, соблюдение требований при приготовлении и качество пищи. Эти требования введены с целью не создавать угрозу для здоровья детей, — сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области.

Для проведения праздничных мероприятий в школах ограничений нет.

— В организациях образования проводятся воспитательные часы, программы по ознакомлению с национальными традициями, концертные программы, национальные игры и выставки. Продолжается работа по знакомству детей с содержанием и духом праздника. Главная цель — при сохранении безопасности детей пропагандировать национальные ценности, — добавили в акимате Актюбинской области.

