РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:31, 15 Март 2026 | GMT +5

    Можно ли накрывать дастархан в школах на Наурыз мейрамы

    Для предотвращения отравлений среди учащихся в школах запретили устраивать угощения на Наурыз мейрамы. Будут проводиться только культурно-познавательные мероприятия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В Казахстане проходит декада в рамках Наурыз мейрамы. Различные мероприятия организуются не только в общественных местах, но и в школах, и детских садах. Однако введен ряд ограничений.

    — Действительно, существует ограничение на организацию дастархана на Наурыз мейрамы в школах. Это, прежде всего, связано с требованиями по обеспечению безопасности и здоровья детей. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в организациях образования не разрешается употреблять принесённую извне еду. Причина в том, что администрация школ не может полностью отвечать за условия хранения, соблюдение требований при приготовлении и качество пищи. Эти требования введены с целью не создавать угрозу для здоровья детей, — сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области.

    Для проведения праздничных мероприятий в школах ограничений нет.

    — В организациях образования проводятся воспитательные часы, программы по ознакомлению с национальными традициями, концертные программы, национальные игры и выставки. Продолжается работа по знакомству детей с содержанием и духом праздника. Главная цель — при сохранении безопасности детей пропагандировать национальные ценности, — добавили в акимате Актюбинской области.

    Ранее сообщалось, какие мероприятия пройдут в рамка празднования Наурыз мейрамы.

    Теги:
    Атырауская область Праздник Наурыз Питание школа
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают