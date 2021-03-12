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    14:58, 12 Март 2021 | GMT +6

    Можно ли заболеть коронавирусом после вакцинации, ответила врач

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Насколько эффективна вакцина «Спутник V» и можно ли переболеть коронавирусом после прививки, ответила и.о. заместителя директора по обеспечению инфекционного контроля Центральной городской клинической больницы управления общественного здоровья Алматы Эльвира Ибрагимова, переделает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга в РСК у спикера спросили, могут ли переболевшие коронавирусом снова заразиться после вакцины, и есть ли разница.

    «Если посмотреть информацию от производителей вакцины, то эффективность вакцинации составляет 99%. Но все-таки есть такой процент, что человек может переболеть еще раз после проведенной вакцинации. Но, как правило, течение болезни будет проходить в облегченном виде. То есть не будет такой клиники, как допустим, если человек не получил прививку», - ответила Эльвира Ибрагимова.

    Она заметила, что необходимо продолжить носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

    «Учитывая, что данная инфекция для нас является новой, после вакцинации мы рекомендуем носить маски и соблюдать все меры профилактики», - отметила она

    Ранее она заявила, что в первый этап вакцинации провакцинировано 1750 медицинских работников. В марте было получено 10 тысяч 800 доз вакцин, были провакцинированы 658 полицейских и 310 преподавателей.

    Напомним, с 1 февраля этого года в Алматы стартовала масштабная вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V».


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Безопасность Алматы
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