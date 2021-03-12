Можно ли вакцинироваться от COVID-19 онкобольным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии», главный онколог Минздрава РК Диляра Кайдарова озвучила рекомендации международных экспертов по вакцинации онкобольных от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо вакцинировать всех пациентов с онкологическими заболеваниями, в зависимости от состояния пациента. Следует иметь в виду, что у иммуносупрессивных больных может не развиться специфический иммунитет», - сказала Диляра Кайдарова на брифинге в СЦК.

Кроме того, как отметила эксперт, учитывая, что имеющиеся на сегодняшний вакцины, предполагают двукратное введение вакцины, врач-онколог должен принимать решение на основании сроков начала или продолжения лечения. Особенно когда речь идет о первичных пациентах. При этом, вакцинация должна проводиться только мРНК вакцинами (не живыми).

«В любом случае, решение о вакцинации мРНК вакцинами принимает врач-онколог и мультидисциплинарной группой», - уточнила Диляра Кайдарова.

Она также добавила, что при принятии решения оцениваются риски для пациента, возраст, общее состояние, уровень лейкоцитов и нейтрофилов в крови, прогноз пациента. Например, пациенты, получающие только гормональную терапию, вакцинации от COVID-19 не подлежат. Пациенты, направляющиеся на хирургическое лечение, вакцинируются до или после хирургического вмешательства. Пациенты с солидными опухолями вакцинируются (по возможности) за 2 недели до начала специализированного лечения. Пациенты, получающие цитостатическую терапию, по необходимости вакцинируются по окончании терапии.

«Необходимо прививать близких родственников и ухаживающих лиц. Следует отметить, что в настоящий момент мало данных по COVID-19 у онкологических пациентов. Исследования по вакцинации живыми вакцинами не проводились. В России только начинаются клинические исследования по вакцинации «Спутник V» онкологических больных. Данных по казахстанской вакцине нет. Главным является индивидуальный подход к каждому пациенту. При этом, проверять уровень антител нет необходимости», - заключила Диляра Кайдарова.