Можно ли в Алматы проводить новогодние корпоративы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, можно ли в городе проводить новогодние корпоративы и елки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы находимся в «желтой» зоне, и на сегодня есть ограничения по проведению банкетов до 50% наполняемости зала. Все зависит от того, находится ли данный объект (где проводится корпоратив - прим. автора) в списке Ashyq и какой он уровень имеет: просто участник проекта или же лидер. В зависимости от этого будет наполняемость, но только по действующему постановлению», - сказал Ж. Бекшин.

Он уточнил, что все мероприятия проводятся по ограничениям «желтой» зоны. По его словам, утренники нельзя проводить, так как они относятся к массовым мероприятиям.

Отметим, с 1 ноября в Алматы вступили в силу ограничения «желтой» зоны по распространению коронавируса. Согласно постановлению, участвующие в проекте «Ashyq» объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, банкетные залы в «желтой» зоне могут работать при заполняемости до 50%, но не более 60 мест.

Ж. Бекшин ранее ответил, могут ли алматинцы с «синим» статусом в системе Ashyq посещать торговые центры в будние и выходные дни.