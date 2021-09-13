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    13:42, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заведующая отделением первичной медико-санитарной помощи КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, доктор философии PhD Динара Маханбеткулова ответила, можно ли совмещать прививки от коронавируса и гриппа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно же, данные вакцины можно совмещать, но после того, как пациент получит два этапа вакцины против коронавирусной инфекции. Против гриппа вакцинацию он может получить через месяц при отсутствии жалоб и при удовлетворительном состоянии здоровья», - ответила специалист.

    Ранее главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин предупредил жителей об опасности микст-инфекции и призвал заранее вакцинироваться. Он отметил, что между вакцинами против гриппа и коронавируса необходимо соблюдать интервал 2-4 недели.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Алматы
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