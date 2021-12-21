Можно ли проводить новогодние корпоративы и утренники в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов рассказал, какие ограничительные меры действуют в регионе по проведению массовых мероприятий, корпоративов, утренников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проведение торжественных, памятных, семейных и других массовых мероприятий для объектов, участвующих в проекте «Ashyq» разрешается при следующих условиях:

- при наличии безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей;

- при заполняемости до 50%, не более 100 мест (так как область находится в «зеленой» зоне);

- при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, указанных в постановлении от 2 сентября 2021 года - (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, утилизации масок, респираторов, салфеток, обработки оборудования и инвентаря, уборки помещений);

- при соблюдении дистанции между посетителями не менее двух метров по периметру и дистанции между столами не менее двух метров и 60 сантиметров между стульями;

- при обеспечении строгого масочного и дезинфекционного режима в помещении;

Проведение торжественных, памятных, семейных и других массовых мероприятий для объектов, не участвующих в проекте «Ashyq» запрещается.

В школах, колледжах, вузах, детских садах и общежитиях запрещается проводить общие массовые мероприятия, связанные с празднованием Нового года.

Утренники, новогодние мероприятия можно проводить с соблюдением принципа «один класс – один кабинет».