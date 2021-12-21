Можно ли проводить новогодние корпоративы и утренники в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов рассказал, какие ограничительные меры действуют в регионе по проведению массовых мероприятий, корпоративов, утренников, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Проведение торжественных, памятных, семейных и других массовых мероприятий для объектов, участвующих в проекте «Ashyq» разрешается при следующих условиях:
- при наличии безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей;
- при заполняемости до 50%, не более 100 мест (так как область находится в «зеленой» зоне);
- при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, указанных в постановлении от 2 сентября 2021 года - (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, утилизации масок, респираторов, салфеток, обработки оборудования и инвентаря, уборки помещений);
- при соблюдении дистанции между посетителями не менее двух метров по периметру и дистанции между столами не менее двух метров и 60 сантиметров между стульями;
- при обеспечении строгого масочного и дезинфекционного режима в помещении;
Проведение торжественных, памятных, семейных и других массовых мероприятий для объектов, не участвующих в проекте «Ashyq» запрещается.
В школах, колледжах, вузах, детских садах и общежитиях запрещается проводить общие массовые мероприятия, связанные с празднованием Нового года.
Утренники, новогодние мероприятия можно проводить с соблюдением принципа «один класс – один кабинет».
- Коллекционные монеты к юбилею Хаджимукана Мунайтпасова выпустит Нацбанк РК
- Школьницу из Алматы пригласили в университет Лиги плюща
- Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты TILASHAR
- Праздничную программу в честь 30-летия Независимости представит «Астана Опера» в Алматы
- Более шести млн тенге заплатили актюбинцы за нарушение режима карантина
- 271 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии – Минздрав РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана