Можно ли проводить банкеты и коллективные мероприятия в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы все еще запрещается проводить свадьбы, банкеты. Об этом на онлайн-брифинге сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нет. На сегодня мы определили только то, что у нас должны работать предприятия общепита «на питание». На сегодня различные банкеты, встречи, увеселительные мероприятия - назовем их коллективные мероприятия - на предприятиях общепита не разрещены», - сказал он.

Отметим, что в Алматы кафе и объекты общественного питания работают с 25 мая. Ранее сообщалось, что к работе приступят 3 100 таких предприятий с общей численностью около 27 тысяч человек, включая летние площадки объектов общепита.

Важным условием их работы является обеспечение расстояния между посетителями, сидящими за соседними столами, не менее 2 метров и рассадка за одним столом не более 4 человек, за исключением членов одной семьи. Работа объектов общепита разрешена до 23:00 часов.

С 1 июня в Алматы могут возобновить работу непродовольственные рынки.

Также начнут свою работу дежурные группы в детских садах, они должны придерживать строгих санитарных норм.

С сегодняшнего дня возобновят работу общественные бани, сауны и SPA-центры. Об этом сообщили в городском бизнес штабе. Руководители объектов должны обеспечить соблюдение требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

На прошлой неделе начали свою работу ЦОНы, торгово-развлекательные центры , кафе. Впрочем, позже в крупных ТРЦ обнаружили нарушения санитарных требований.

С 30 мая заработали религиозные объекты.

К обычному графику работы, установленному до введения карантина и режима ЧП, могут вернуться объекты непродовольственной торговли площадью до 500 кв.м., в том числе, по продаже автозапчастей, стройматериалов, бытовой техники, обменные пункты.

В свою очередь глава города Бакытжан Сагинтаев призвал каждого алматинца носить маски.

Вместе с тем, в городе до 1 июля отменены все массовые мероприятия.



