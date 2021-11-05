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Можно ли получить вакцину «Pfizer» после «Спутника V»

5 Ноября 2021 13:57
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Можно ли получить вакцину «Pfizer» после «Спутника V»

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Можно ли привиться американской вакциной Pfizer после «Спутника V», ответил заместитель руководителя управления здравоохранения Алматинской области Арман Джансенгиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас Министерством здравоохранения условия ревакцинации уже утверждены. После вакцинации «Спутником V» можно прививаться через восемь месяцев такими вакцинами, как «Hayat-Vax», «Sinovac» и «Pfizer», - сообщил Арман Джансенгиров в ходе брифинга РСК области.

Ранее Министерство здравоохранения совместно с консультативной комиссией по иммунизации населения РК выработало подходы по ревакцинации граждан против коронавирусной инфекции.

Согласно правилам, лица, получившие прививку векторными (Спутник) вакцинами, могут получить ревакцинацию через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer).

Кроме того, министр здравоохранения Алексей Цой ответил, что человек может повторно получить вакцину, которой привился ранее.

Начало ревакцинации в Казахстане запланировано на III декаду ноября 2021 года. Для этого будет использована 1 доза вакцины.

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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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