Можно ли получить вакцину «Pfizer» после «Спутника V»

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Можно ли привиться американской вакциной Pfizer после «Спутника V», ответил заместитель руководителя управления здравоохранения Алматинской области Арман Джансенгиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас Министерством здравоохранения условия ревакцинации уже утверждены. После вакцинации «Спутником V» можно прививаться через восемь месяцев такими вакцинами, как «Hayat-Vax», «Sinovac» и «Pfizer», - сообщил Арман Джансенгиров в ходе брифинга РСК области.

Ранее Министерство здравоохранения совместно с консультативной комиссией по иммунизации населения РК выработало подходы по ревакцинации граждан против коронавирусной инфекции.

Согласно правилам, лица, получившие прививку векторными (Спутник) вакцинами, могут получить ревакцинацию через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer).

Кроме того, министр здравоохранения Алексей Цой ответил, что человек может повторно получить вакцину, которой привился ранее.

Начало ревакцинации в Казахстане запланировано на III декаду ноября 2021 года. Для этого будет использована 1 доза вакцины.