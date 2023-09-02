Можно ли перевоспитать абьюзера

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанский психолог Дмитрий Агапов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал, можно ли изменить домашнего тирана, почему их жертвы терпят издевательства и о роли семьи в воспитании агрессора.



Тема домашнего насилия ежегодно только набирает обороты. Женщины и дети становятся буквально заложниками агрессии мужа и отца. Приюты для жертв бытового насилия никогда ну пустуют. И гораздо больше тех, кто изо дня в день терпит побои, моральное унижение и экономический террор.

- Когда говорят о семейно-бытовой насилии, часто появляется термин «абьюзер». Чем абьюзеры отличаются от тиранов и стоит ли разграничивать эти понятия?

- В принципе, серьезных отличий нет. Тиран требует подчинения, проявляет власть. Абьюзер – более широкое понятие. Такой человек проявляет не только физическое насилие, но и психологическое, экономическое, сексуальное. Он лишает свою жертву финансовой свободы, даже будучи в отношениях, принуждает партнера к интимной близости. Абьюзеры опасны тем, что планомерно разрушают психику своей жертвы. Отмечу, что и тиранами, и абьюзерами могут быть и мужчины, и женщины.

- Тем не менее, когда говорят о тиранах, чаще имеют в виду мужчин. Как распознать тирана еще до создания семьи с ним? На какие черты характера, поступки или слова обратить внимание?

- На самом деле, распознать тирана в начале отношений сложно. Но есть некоторые «сигналы», на которые стоит обратить внимание. Если человек сильно вас идеализирует, то нужно быть готовым к тому, что он будет либо «подтягивать» вас к этому идеалу, либо будет разочарован и станет вымещать свой гнев. Еще один признак – партнер не уважает вас как личность. То есть позволяет себе принимать за вас решения, даже в том, как вы будете проводить выходной день, например. Он не спрашивает о мыслях и чувствах, а сразу выносит вердикт, его суждения безапелляционны. Он не обращает внимания на ваши потребности. Ревность – еще один признак, выдающий абьюзера.

Все начинается с мелочей. Вступая в отношения, нужно отстаивать свои позиции, свое мнение, свою точку зрения, не отказываться от своих интересов. Женщине не стоит соглашаться заниматься только домом и детьми в обмен на финансовое обеспечение. В браке женщина должно сохранять автономность, не зависеть от мужа целиком и полностью. Нужно продолжать обучение, общение с друзьями, иметь собственные интересы и финансовые средства.

Бытовое насилие можно условно разделить на несколько этапов. Сначала в отношениях все спокойно, затем – накопление напряжения, срыв и потом «медовый месяц». После чего снова копится напряжение и каждый последующий срыв все сильнее. Если такая картина в отношениях наблюдается, то их нужно заканчивать как можно быстрее.

- Почему женщины все-таки оказываются в таких отношениях и в некоторых случаях остаются с партнерами, терроризирующими их морально и физически?

- К абьюзеру приходит жертва. Человек с определенной психологией. Уйти не может по разным причинам: из-за жалости, страха, низкой самооценки, которая еще больше разрушается в отношениях с абьюзером. Жертва безвольна. В то же время она как кусочек пазла подходит к личности тирана. Каждой жертве нужен свой агрессор. В этом есть определенная выгода для них. Жертвенная позиция - тоже манипуляторская. Такой человек делает вид, что у него ничего не получается. Зачастую некоторым это удобно и они не соглашаются выходить из жертвенного состояния. В таком случае нужно отличать реальную жертву тирана и жертву, которой выгодна эта позиция.

И тиран, и жертва воспитываются в семье. В них уже изначально заложены принципы нападения или обороны. Отношения между мужчиной и женщиной начинаются не с чистого листа. У них есть предыстория. Говорят, что если хочешь понять человека, надо знать историю его семьи в двух-трех поколений. Мы результат генетического и социального наследования.

- Почему становятся тиранами и жертвами? Как этого избежать?

- Это отголоски воспитания в семье. Если от ребенка требовали исключительного послушания, пренебрегали потребностями, при этом подчеркивали, что нужно кому-то помочь. Выглядит как попытка воспитать хорошего человека. Причем это касается не только женщин, но и мужчин. У таких людей сдвинута норма на то, что его потребностями можно пренебрегать. Они живут жизнью других, а не своей.

Когда люди вступают в отношения с партнером, у них нет другой модели поведения, кроме той, что им знакома. Неосознанно она будет сильно влиять. Конечно, можно много читать, развиваться, но в таких случаях знания не всегда помогают. Можно все понимать, но эмоционально не сделать. Например, страшно отстаивать свою точку зрения, неловко говорить о своих желаниях. Поэтому все советы со стороны не работают. Поэтому женщины возвращаются к домашним агрессорам.

Тиран, возможно, и не видел других отношений в своей семье. Бывает, что абьюзерами становятся люди с сильными внутренними комплексами. И за счет тирании они отыгрывают свою самооценку или психологические травмы.

Поэтому в воспитании ребенка важно учитывать его потребности, договариваться с ним и находить общее решение в сложных, конфликтных ситуациях, уметь с ним разговаривать и одновременно учить уважать чужие потребности и принимать точку зрения другого человека.

- Как уйти от домашнего тирана женщине, которую на самом деле не устраивают такие отношения? Многие ведь боятся физической расправы…

- Жертвы домашних тиранов живут в страхе, считают, что их муж - великий и ужасный, и с этим ничего не поделать. На самом деле, это не так. В таких случаях нужна психологическая помощь. Нужно помочь преодолеть страх. Как правило, у реальной жертвы есть препятствие, которое не позволяет женщине уйти и которым пользуется тиран. Соответственно, нужно собрать информацию, как это преодолеть и следовать выбранной стратегии. Есть центры, которые помогают жертвам домашних тиранов. Можно втайне копить деньги, чтобы была возможность уйти. Есть бесплатные «горячие линии», оказывающие бесплатные психологические и юридические консультации.

- Часто жены скрывают факты насилия либо прощают обидчиков в надежде, что мужчина изменится. Может ли тиран «перевоспитаться»?

- Перевоспитать невозможно. Пока человек сам не изменит отношения к теме агрессии, пока сам не разберется с причинами, ее вызывающими. Даже если запугать, то при малейшем ослаблении контроля он будет делать то же самое.

Нужно понимать, что агрессоры к психологам не пойдут. Это называется немотивированный клиент. К этой же категории относятся люди с различными зависимостями. Основная часть работы с ними заключается в создании мотивации. Сделать это можно в одном случае – если человек примет, что он болен. С агрессором все то же самое. У них та же внешнеобвинительная реакция. По его мнению, он поступает правильно, это окружающие его довели. Как только вектор ответственности он передвинет на себя, то появится мотивация и можно работать. Иначе никакие способы не помогут.

Интереса заслуживает опыт центра DAP, штат Миннесота США, где с 1975 года занимаются проблемой домашнего насилия. Лучшим вариантов они считают работу и с жертвой, и с тираном. Невозможно работать с кем-то одним и решить проблему. Там работу с психологом агрессору назначают принудительно, по решению суда. Он не может не посещать консультации. Сначала проводится около 10 индивидуальных консультаций, затем групповые занятия. И самый лучший вариант, когда в группе есть «старички», которые уже поняли из-за чего у них возникает агрессия и во многом поменялись, и новенькие. В таких условиях изменения происходят гораздо быстрее.

Казахстанские психологи обучались на курсах, которые проводили зарубежные коллеги как раз по теме работы с агрессорами. В нашем центре четыре специалиста прошли обучение и имеют модель работы с такими людьми.

Нужно понимать, что на это понадобится не один день, не одна консультация. Как минимум, полгода работы. Агрессор - это не отдельная реакция, а личностная установка. Из моей практики – чтобы человек перестроился, переосмыслил себя, свое отношение к другим, с миром - год работы, или около 50 консультаций. Но нужно не забывать о главном условии успешной работы психолога – мотивированность.